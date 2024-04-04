В Украине появится военный омбудсмен: в Минобороны рассказали о новой инициативе

В Украине появится военный омбудсмен и Центральное управление защиты прав военнослужащих. Реализация этой инициативы предусматривает комплексный подход к защите прав военнослужащих.

О новой инициативе рассказали в Министерстве обороны Украины. В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о задачах управления защиты прав военнослужащих, передает 24 Канал.

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В Минобороны рассказали о новой инициативе

В Минобороны сообщили, что 3 апреля состоялось учредительное совещание по вопросам защиты прав военнослужащих. В нем приняли участие министр Рустем Умеров и Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Главной темой этого заседания было обсуждение эффективной защиты прав военнослужащих членов их семей путем введения нового института.

Поэтому было принято решение о создании нового органа – Центрального управления защиты прав военнослужащих. Управление будет непосредственно подчиняться Умерову и отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих, предоставление первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование нарушений прав военнослужащих и членов их семей.

Реализация этой инициативы предусматривает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и дальнейшие меры по восстановлению прав,

– заявил Умеров.

Как пояснили в Минобороны, Центральное управление защиты прав военнослужащих будет рассматривать следующие нарушения:

обеспечение военнослужащих,

право на отпуск,

недопущение злоупотребления правами командиров,

непредоставление/недостаточное оказание медицинской помощи,

социальные гарантии,

нарушение гендерного равенства.

Также в Украине создают горячую линию, на которую смогут обратиться военнослужащие и сообщить о нарушении их прав. Все заявки будет принимать военный омбудсмен. Стоит заметить, что опыт эффективности военного омбудсмена доказали уже ряд стран: Швеция, Норвегия, Австрия, Германия, Канада, Ирландия, Чехия и Бельгия. К слову, в Швеции институт военного омбудсмена успешно функционирует более 110 лет.

Я благодарен министру обороны, что сейчас мы видим презентацию этого важного проекта. Это действенный инструментарий для защиты прав действующих военных и военнообязанных. Это демонстрация того, что система может обеспечить право на справедливость,

– подчеркнул Лубинец.

Как будет работать военный омбудсмен

Лубинец объяснил, что военный омбудсмен – это представитель Уполномоченного ВР по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны. Первоочередной задачей уполномоченного будет защита прав военнослужащих.

Его первоочередная задача – это защита прав украинских военных и членов их семей. Речь идет о рассмотрении обращений и жалоб военнослужащих, предоставление первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование выявленных нарушений. Например, нарушение права на отпуск или не предоставление социальных гарантий,

– уточнил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что создание Центрального управления защиты прав военнослужащих – важное и необходимое решение.