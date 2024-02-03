Сейчас герой находится в польской столице на реабилитации. Защищая Украину от российских оккупантов в Херсонской области, он получил ранения.

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В Польше Якимчук снял шуточное видео. На опубликованных кадрах "уклонистов" якобы уже начали ловить в Варшаве. Воин признался, что хотел потроллить тех, кто уклоняется от мобилизации и незаконно выехал за границу.

За короткое время видео набрало почти миллион просмотров. Якимчук объяснил: те, кто незаконно выехал, заплатив, не должны думать, что могут "ходить и чувствовать себя безопасно". После видео воин обещает придумать еще что-то креативное.

Я не оставлю их в покое, я буду всячески их подстегивать,

– заявил герой.

Воевать будут – все

Ранее парамедик Алина Михайлова заметила, что воевать будут все. Сейчас есть шанс выбрать, с кем рядом будешь воевать. Выбрать батальон по душе и встретить людей, с которыми разделяешь общие ценности. Кроме того, не нужно оттягивать до последнего с обучением.

Также Михайлова отметила, что ВСУ нуждаются, в частности, представителей гражданских профессий. Например, бухгалтеров.