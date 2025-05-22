Несмотря на это, украинскому военному удалось уничтожить более 20 россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду.

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Как десантнику удалось уничтожить личный состав российской армии

По данным бригады, десантник под псевдонимом "Лаваш" уничтожил более 20 бойцов российской армии, один из них был офицером. Однако, из-за ранений и непрерывных "накатов" оккупантов, "Лавашу" и другим военным пришлось отойти.

Это история о силе и несокрушимости. О воинах со сверхчеловеческими возможностями, которые несмотря на боль и усталость, до последнего бьются за свободу родной земли,

– говорят в бригаде.

Сам "Лаваш" рассказывает, что во время пребывания в Курской области пытался сосредоточиться исключительно на выполнении боевых задач и поддерживать боевой дух побратимов.

Он отмечает, что россияне, вероятно, не знали, где именно размещена позиция Сил обороны. Благодаря этому украинские военные подпускали их максимально близко к себе, а затем расстреливали. Заметим, что иногда контакт с врагом происходил просто вплотную.

Однако впоследствии оккупанты узнали об их местонахождении и начали штурмовать украинские позиции. В то же время "Лавашу" и его собратьям удалось взять одного из военных российской армии в плен. По словам десантника, он выдал ценную информацию о координатах россиян, что была очень важной для украинской артиллерии.

Добавим, что во время пребывания на позиции "Лаваш" получил ранения в результате взрыва гранаты. Однако, смог нанести ответный удар и прекратить российский штурм.

К слову, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что заявления России о "завершении боевых действий на территории Курской области" не соответствуют действительности. Вероятно, россияне заговорили об "освобождении" из-за того, что 21 мая туда приехал российский диктатор Владимир Путин.