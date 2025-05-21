Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Какая ситуация на Курщине сейчас

Как объяснили в Генштабе, россияне лгут. Заявления их представителей о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют реальной обстановке.

Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается. Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику,

– говорится в заметке.

С начала Курской операции:

россияне потеряли 63 402 военнослужащих – из них 25625 человек убитыми;

ВСУ взяли в плен 971 россиянина;

было уничтожено или повреждено 5664 единиц вооружения и военной техники врага.

Кроме этого, украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области.



Ситуация на Курщине 21 мая 2025 года / Фото со страницы Генштаба

Почему россияне говорят о полном освобождении Курщины

21 мая в Курскую область приехал Путин. Пропагандистские СМИ подали это как "первую поездку Путина после полного освобождения региона". Он встретился с главой области Хинштейном, посетил строительство Курской АЭС – 2 и цинично намекнул, что продолжает посягать на Сумщину. А еще заверил, что все жители Курской области вернутся домой – после разминирования.

Также Курщину должны превратить в особую экономическую зону.

Украина не впервые развенчивает российскую пропаганду относительно Курщины

12 марта Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области. Он сказал, что ВСУ на территории Курской области выполняют задачи. "Сохраняем максимум жизней наших воинов", – добавил тогда президент.

В тот же день Сырский заявил, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее продолжаются активные боевые действия.

18 мая в Генштабе писали: несмотря на то, что Россия и КНДР переломили ситуацию на Курщине, Силы обороны продолжают операцию.

Обзор ISW за 19 мая свидетельствовал, что Силы обороны Украины продвинулись на южной окраине Теткино (к юго-западу от Глушково). А россияне недавно продвинулись к международному пограничному контрольно-пропускному пункту к юго-востоку от Теткино.

Днем 21 мая на Курском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчиков. Россияне нанесли 6 авиационных ударов, сбросив 15 КАБов, и осуществили 118 артиллерийских обстрелов, в том числе 4 – из реактивных систем залпового огня.