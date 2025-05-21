Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Яка ситуація на Курщині зараз

Як пояснили у Генштабі, росіяни брешуть. Заяви їхніх представників щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають реальній обстановці.

Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику,

– мовиться в дописі.

З початку Курської операції:

росіяни втратили 63 402 військовослужбовці – з них 25625 осіб убитими;

ЗСУ взяли в полон 971 росіянина;

було знищено або пошкоджено 5664 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Окрім цього, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області.



Ситуація на Курщині 21 травня 2025 / Фото зі сторінки Генштабу

Чому росіяни кажуть про повне визволення Курщини

21 травня в Курську область приїхав Путін. Пропагандистські ЗМІ подали це як "першу поїздку Путіна після повного звільнення регіону". Він зустрівся з очільником області Хінштейном, відвідав будівництво Курської АЕС – 2 і цинічно натякнув, що продовжує зазіхати на Сумщину. А ще запевнив, що всі жителі Курської області повернуться додому – після розмінування.

Також Курщину мають перетворити на особливу економічну зону.

Україна не вперше розвінчує російську пропаганду щодо Курщини

12 березня Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області. Він сказав, що ЗСУ на території Курської області виконують завдання. "Зберігаємо максимум життів наших воїнів", – додав тоді президент.

Того ж дня Сирський заявив, що в передмістях Суджі та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії.

18 травня в Генштабі писали: попри те, що Росія та КНДР переламали ситуацію на Курщині, Сили оборони продовжують операцію.

Огляд ISW за 19 травня свідчив, що Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушково). А росіяни нещодавно просунулися до міжнародного прикордонного контрольно-пропускного пункту на південний схід від Тьоткіно.

Удень 21 травня на Курському напрямку українські захисники відбили одну атаку загарбників. Росіяни завдали 6 авіаційних ударів, скинувши 15 КАБів, та здійснили 118 артилерійських обстрілів, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню.