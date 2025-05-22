Попри це, українському військовому вдалося знищити понад 20 росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду.

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Як десантнику вдалося знищити особовий склад російської армії

За даними бригади, десантник на псевдо "Лаваш" знищив понад 20 бійців російської армії, один з них був офіцером. Однак, через поранення та безперервні "накати" окупантів, "Лавашу" та іншим військовим довелося відійти.

Це історія про силу та незламність. Про воїнів з надлюдськими можливостями, які попри біль і втому, до останнього бʼються за свободу рідної землі,

– кажуть у бригаді.

Сам "Лаваш" розповідає, що під час перебування у Курській області намагався зосередитися виключно на виконанні бойових завдань та підтримувати бойовий дух побратимів.

Він зазначає, що росіяни, ймовірно, не знали, де саме розміщена позиція Сил оборони. Завдяки цьому українські військові підпускали їх максимально близько до себе, а потім розстрілювали. Зауважимо, що інколи контакт з ворогом відбувався просто впритул.

Проте згодом окупанти дізналися про їхнє місцеперебування і почали штурмувати українські позиції. Водночас "Лавашу" та його побратимам вдалося взяти одного з військових російської армії в полон. За словами десантника, він видав цінну інформацію про координати росіян, що була дуже важливою для української артилерії.

Додамо, що під час перебування на позиції "Лаваш" отримав поранення внаслідок вибуху гранати. Однак, зміг завдати удару у відповідь та припинити російський штурм.

До слова, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що заяви Росії про "завершення бойових дій на території Курщини" не відповідають дійсності. Ймовірно, росіяни заговорили про "звільнення" через те, що 21 травня туди приїхав російський диктатор Владімір Путін.