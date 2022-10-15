Потерял руку и бросил, чтобы не быть обузой: девушка разыскала воина ВСУ, чтобы пожениться

Украинский военный Сергей Костюченко потерял руку на войне. Он решил бросить свою любимую Юлию, чтобы не быть для нее обузой. Однако девушка разыскала парня и сделала ему предложение.

Военный подорвался на мине в годовщину знакомства с любимой

22-летний боец родом из Житомирской области. Он всегда хотел защищать Родину, ведь еще подростком ездил с папой на Майдан в Киев.

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2 года тому назад Сергей подписал контракт и отправился защищать нашу землю на Востоке страны. В феврале 2022 года бойца перебросили под Киев, а затем – в Луганскую область.

29 мая для Сергея и Юли особенное – годовщина их знакомства. Военный хотел отпроситься и приехать к любимой, однако получил задание. Когда боец был в поле, россияне открыли артиллерийский огонь.

Сергей помнит, что после взрыва открыл глаза и увидел, что правой руки уже нет, а левая была повреждена. Ноги также были ранены.

Он не мог встать и не мог позвать на помощь – легкое было разорвано. Парень вспоминает, что ждал смерти, потому что было очень больно. Единственное, за что волновался – его тела не найдут. В тот момент на машине мимо проезжал побратим. Сергей из последних сил поднял ногу, и тот его увидел,

– говорится в сообщении.



Сергей потерял на войне правую руку / Фото из фейсбук-группы "Первое медицинское объединение Львова"

Юля разыскала любимого через его побратимов

Военный очнулся в реанимациях и решил позвонить Юле. Он сказал девушке, что бросает ее. Юлия разыскала Сергея через его побратимов и приехала в больницу.

Когда она вошла в палату, военный расплакался. Девушка же сказала: "Женись на мне". Поженились влюбленные прямо в больнице.



Юлия не бросила своего любимого / Фото из фейсбук-группы "Первое медицинское объединение Львова"

Сейчас супруги находятся в реабилитационном центре во Львове. Сергей рискует потерять еще и левую руку из-за сильных повреждений нервов. Военному нужен протез и операция.

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