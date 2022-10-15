Військовий підірвався на міні у річницю знайомства з коханою

22-річний боєць родом з Житомирської області. Він завжди хотів захищати Батьківщину, адже ще підлітком їздив з татом на Майдан до Києва.

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2 роки тому Сергій підписав контракт та відправився боронити нашу землю на Сході країни. У лютому 2022 року бійця перекинули під Київ, а потім – в Луганську область.

29 травня для Сергія та Юлі особливе – річниця їхнього знайомства. Військовий хотів відпроситися й приїхати до коханої, однак отримав завдання. Коли боєць перебував у полі, росіяни відкрили артилерійський вогонь.

Сергій пам'ятає, що після вибуху розплющив очі й побачив, що правої руки вже не має, а ліва була пошкоджена. Ноги також зазнали поранень.

Він не міг встати і не міг покликати на допомогу – легеня була розірвана. Хлопець пригадує, що чекав смерті, бо було дуже боляче. Єдине, за що хвилювався – що його тіла не знайдуть. Тієї миті на машині повз проїздив побратим. Сергій з останніх сил підняв ногу, і той його побачив,

– мовиться у повідомленні.



Сергій втратив на війні праву руку / Фото з фейсбук-групи "Перше медичне об'єднання Львова"

Юля розшукала коханого через його побратимів

Військовий прийшов до тями в реанімацій й вирішив подзвонити Юлі. Він сказав дівчині, що покидає її. Натомість Юлія розшукала Сергія через його побратимів та приїхала у лікарню.

Коли вона зайшла у палату, військовий розплакався. Дівчина ж сказала: "Одружися зі мною". Побралися закохані прямо у лікарні.



Юлія не покинула свого коханого / Фото з фейсбук-групи "Перше медичне об'єднання Львова"

Зараз подружжя перебуває у реабілітаційному центрі у Львові. Сергій ризикує втратити ще й ліву руку, через сильні пошкодження нервів. Військовому потрібен протез та операція.

Зверніть увагу! Центр "Незламні" разом з благодійною платформою Dobro.ua розпочали збір коштів на протез для Сергія та інших поранених захисників. Долучитися можна – за посиланням. Для цього натисніть "підтримати".

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