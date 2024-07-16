Об этом 24 Каналу рассказал пресофицер 3-й ОШБр Александр Бородин, отметив, что существенной проблемы с военной техникой в оккупантов нет. Хотя, конечно, они больше берегут технику, чем личный состав.

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Новейших образцов техники стало меньше

Как отметил Бородин, в зоне ответственности 3 ОШБр преобладают пехотные штурмы. Однако оккупанты также используют различную военную технику.

Но, конечно, есть и свои нюансы. Теперь оккупанты вынуждены больше расконсервировать технику старого образца. Это может быть оружие 1970-1980-х годов или даже более старое. Но оно также является опасным.

На замену уничтоженным более новейшим образцам приходит старое оружие. Хотя тот же танк 1960-х или 1970-х годов – это таки танк. Его надо уничтожать. Он тоже может изменить ситуацию на поле боя. В целом количество у них не страдает, а падает качество современных новейших модернизаций,

– отметил военный.

Обратите внимание! Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, какие потери России будет труднее всего восстановить.

Потери России в войне: коротко

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 561 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 8227 российских танков, 15862 боевых бронированных машин, 15368 артиллерийских систем, 1119 РСЗО, 892 средства ПВО и т.п.