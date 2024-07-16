Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін, зауваживши, що суттєвої проблеми з військовою технікою в окупантів немає. Хоча, звісно, вони більше бережуть техніку, ніж особовий склад.

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Новітніх зразків техніки стало менше

Як наголосив Бородін, в зоні відповідальності 3 ОШБр переважають піхотні штурми. Однак окупанти також використовують різну військову техніку.

Але, звісно, є й свої нюанси. Тепер окупанти змушені більше розконсервовувати техніку старого зразка. Це може бути зброя 1970-1980-х років чи навіть старіша. Але вона також є небезпечною.

На заміну знищеним більш новітнім зразкам приходить стара зброя. Хоча то й ж танк 1960-х чи 1970-х років – це таки танк. Його треба знищувати. Він теж може змінити ситуацію на полі бою. Загалом кількість у них не страждає, а падає якість сучасних новітніх модернізацій,

– зауважив військовий.

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Втрати Росії у війні: коротко

З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 561 тисячу особового складу. Також наші захисники знищили 8227 російських танків, 15862 бойових броньованих машин, 15368 артилерійських систем, 1119 РСЗВ, 892 засоби ППО тощо.