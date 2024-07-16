Не пасуть задніх наші захисники у знищенні ворожого озброєння. Так, нещодавно було уражено комплекси зв'язку та спостереження, а також місця базування російських загарбників.
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Втрати окупантів у цифрах
- особового складу – 561400 (+1110) осіб;
- танків – 8227 (+13);
- бойових броньованих машин ‒ 15862 (+36);
- артилерійських систем – 15368 (+44);
- РСЗВ – 1119 (+0);
- засоби ППО – 892 (+0);
- літаків – 361 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12193 (+45);
- крилаті ракети – 2398 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20680 (+57);
- спеціальна техніка – 2577 (+8);
Втрати росіян на 16 липня / Фото Генштаб
Зазначимо, що Росія сама не шкодує своїх людей. За повідомленням The Telegraph, вона кидає своїх поранених солдатів на "м'ясні штурми". Відправляє навіть тих, хто на милицях.