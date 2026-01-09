В "Ахиллесе" раскрыли задачи и принцип формирования элитного подразделения РФ "Рубикон"

В информационном пространстве стали все чаще говорить о вражеском подразделении "Рубикон", которое считают элитным. Сейчас они находятся на Купянском направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что здесь важно говорить только о фактах. "Рубикон" – российское специализированное беспилотное подразделение, которое выполняет фактически две задачи на фронте.

Что известно о "Рубиконе"?

Как отметил Федоренко, туда набирают в основном молодых парней, которым значительно легче учиться, чем старшим людям. Это напрямую влияет на усвоение информации и пилотирование. К тому же "Рубикон" получает лучшую беспилотную технику, которая есть в России. Речь идет не только о различных дронах, но и о средствах радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Враг размещает это подразделение подальше от линии соприкосновения. Далее оккупанты должны работать над двумя задачами. Первое – положить украинскую логистику. Второе – выбить разведывательные подразделения, которые позволят фиксировать линию соприкосновения в режиме онлайн.

"Рубикон" фактически перебрасывают на конкретное направление, где они организовывают системное воздействие по подразделениям Сил обороны Украины. Это уже известная информация, которая не раскрывает никаких дополнительных моментов, что сыграли бы на руку врагу.

"Рубикон" – не какие-то отчаянные "рексы", которые готовы жертвовать собой и выполнять задачу любой ценой. Это – подразделение, которое имеет приоритетный уровень комплектации. Понимая их специфику работу, Силы обороны наладили системное противодействие вражеским расчетам БпЛА. В том числе и подразделению "Рубикон",

– отметил Федоренко.

Довольно часто в дуэлях на поле боя между беспилотники экипажами Силы обороны получают преимущество, что подтверждается годовым отчетом командующего Сил беспилотных систем, который был частично опубликован,

Подразделение "Рубикон": кратко