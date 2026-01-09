Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що тут важливо говорити лише про факти. "Рубікон" – російський спеціалізований безпілотний підрозділ, який виконує фактично два завдання на фронті.

Читайте також Українські десантники влаштували "Рубікону" судний день: яскраві кадри

Що відомо про "Рубікон"?

Як наголосив Федоренко, туди набирають здебільшого молодих хлопців, яким значно легше навчатися, ніж старшим людям. Це напряму впливає на засвоєння інформації та пілотування. До того ж "Рубікон" отримує найкращу безпілотну техніку, яка є Росії. Йдеться не лише про різноманітні дрони, але й про засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Ворог розміщує цей підрозділ подалі від лінії зіткнення. Далі окупанти мають працювати над двома завданнями. Перше – покласти українську логістику. Друге – вибити розвідувальні підрозділи, які дозволять фіксувати лінію зіткнення в режимі онлайн.

"Рубікон" фактично перекидають на конкретний напрямок, де вони організовують системний вплив по підрозділах Сил оборони України. Це вже відома інформація, яка не розкриває жодних додаткових моментів, що зіграли б на руку ворогу.

"Рубікон" – не якісь відчайдушні "рекси", які готові жертвувати собою і виконувати задачу за всяку ціну. Це – підрозділ, який має пріоритетний рівень комплектації. Розуміючи їхню специфіку роботу, Сили оборони налагодили системну протидію ворожих розрахункам БпЛА. Зокрема й підрозділу "Рубікон",

– зауважив Федоренко.

Досить часто в дуелях на полі бою між безпілотники екіпажами Сили оборони отримують перевагу, що підтверджується річним звітом командувача Сил безпілотних систем, який був частково опублікований,

Підрозділ "Рубікон": коротко