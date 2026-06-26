Заместитель командира отделения связи Третьей отдельной штурмовой бригады Евгений Жуков рассказал 24 Каналу, что самое главное изменение – появление значительного числа иностранцев из разных стран, которых обманным путем заставляют идти воевать.

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Как Россия вербует иностранцев?

По словам военного, от иностранцев часто слышны довольно похожие истории. Они едут работать куда-то на стройку или учиться в университет. Россияне же предлагают им подписать контракт. Возможны ситуации, когда иностранец действительно не осознает, что ему предлагают.

Им там говорят, что нужно все быстро подписать. Они ставят подпись, едут дальше. И уже через некоторое время их перебрасывают на временно оккупированную территорию нашей страны. Дают автомат в руки и кричат, чтобы шли вперёд. За последние полгода довольно часто видели иностранцев,

– отметил Жуков.

Конечно, на фронте есть и недавно мобилизованные россияне. Также фиксируют даже тех, кто воюет против Украины ещё с 2022 года. У них тоже бывают довольно "интересные" истории.

Были случаи, когда оккупанты в 2022 году служили где-то в тыловых частях. Сидели там себе как-то, а потом проходит несколько лет – и ты снова пехотный штурмовик,

– рассказал военный.

Обратите внимание! Присоединяйтесь к сбору средств на нужды Третьей отдельной штурмовой бригады. Пожертвовать можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/6r3bZ9LJUL.

Военный рассказал, как изменилась российская армия: смотрите видео 24 Канала

Россияне боятся попадать в плен

Обычно у вновь прибывших оккупантов низкий морально-психологический дух. У них нет умения и желания идти на "ноль". Также там сильно промывают мозги оккупантам, чтобы они не сдавались в плен.

Мои знакомые рассказывали, что взяли россиянина в плен; с ним обращались нормально; дали ему поесть, покурить, попить. Прошло немного времени, и он говорит одному из сослуживцев: "Ну давай, застрели меня". На него посмотрели как на дурака и сказали: "Какой в этом смысл?" Он пленник. Его передадут дальше, чтобы обменять на наших ребят,

– отметил военный.

Недавно в зоне ответственности Третьего армейского корпуса россияне даже сдались по программе "Хочу жить". Это проект Минобороны, который позволяет врагу безопасно сдаться в плен.