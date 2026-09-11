Военный рассказал, какой должна быть защита от дронов на прифронтовых территориях

Современная война и стремительное развитие вражеских беспилотников вынуждают украинских военных существенно менять подходы к обеспечению безопасности логистических маршрутов. На некоторых участках фронта российские FPV-дроны, использующие оптоволокно, долетают на десятки километров, что делает традиционные перевозки чрезвычайно опасными. Однако украинским инженерам удается находить эффективные решения и работать на опережение.

Командир 96-го отдельного батальона поддержки 3-го армейского корпуса Сергей Тищенко рассказал "24 Каналу" об особенностях организации противодроновой защиты на прифронтовых территориях. Ситуация у линии боевого столкновения кардинально изменилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Антидроновая защита на прифронтовых территориях

Военный отметил, что если в 2022 году можно было подъезжать на пикапах практически к переднему краю для погрузки пехоты и имущества, то сейчас ближе чем на 15–20 километров к переднему краю подъехать уже сложно. Именно поэтому почему ближе к линии боевого столкновения установлена защита, тем лучше.

Однако в тыловых районах, если мы можем использовать, например, автовышки, специальные турели для установки антидроновой защиты, то непосредственно в районах, расположенных ближе к линии боевого столкновения, приходится придумывать различные инновации для того, чтобы установить антидроновую защиту, достигающую в высоту шесть метров,

– подчеркнул Сергей Тищенко.

По словам командира, вражеские FPV-дроны по оптоволокну местами долетают на расстояние до 50 километров. Именно поэтому крайне важно натягивать сетки как на асфальтированные, так и на грунтовые дороги, поскольку военная техника движется по самым разным маршрутам. Подобная защита неоднократно спасала транспорт на интенсивных маршрутах, останавливая не только FPV-дроны, но и более крупные беспилотники типа "Ланцет" и "Молния".

Важно! Продолжается сбор средств в поддержку 3-го армейского корпуса. Бойцам необходим пикап, который станет важным средством логистики, чтобы можно было доставлять на передовую все необходимое для обороны украинских территорий. Призываем присоединиться к сбору по ссылке.

Почему антидроновую защиту нужно строить на опережение

Сергей Тищенко подчеркнул, что защитные системы эффективны только тогда, когда их возводят заблаговременно. Во многих населенных пунктах защиту начинают строить только после появления вражеских дронов на улицах, что является серьезной ошибкой.

Военный об особенностях обороны прифронтовых городов: видео

Именно поэтому перед нами стояла задача действовать на опережение. И наш командир корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий всегда ставит задачи, которые опережают планы противника,

– отметил он.

Кроме того, во время выполнения инженерных задач группы обязательно прикрывают мобильные и стационарные огневые группы, а также средства РЭБ и ПВО. Параллельно с натягиванием сетей бойцы возводят фортификационные сооружения, устанавливают тетраэдры и обустраивают противотанковые рвы для комплексной обороны.