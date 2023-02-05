"Очень горячая ротация": в Нацгвардии вспомнили бои против российских террористов из "Сомали"
Бригада быстрого реагирования "Рубеж" – одно из формирований, входящее в "Гвардию наступления". Они противостояли российским захватчикам еще задолго до полномасштабного вторжения.
Об этом 24 Каналу рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования "Рубеж" в составе Национальной гвардии Украины Андрей Кулиш. По его словам, военные с этого подразделения воюют с российскими оккупантами еще с 2015 года.
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Как военные из бригады "Рубеж" встретили 24 февраля
Как отметил Кулиш, бригада быстрого реагирования "Рубеж" была создана еще в 2015 году для выполнения боевых задач на первой линии. Тогда военные имели огромное количество боевых задач на Востоке. В частности, на Светлодарской дуге.
Мы тогда отвоевали большое количество ротаций на Востоке – на Светлодарской дуге, где противостояли российским террористам из группировки "Сомали". Была довольно горячая ротация в 2017 – 2019 годах,
– заметил Кулиш.
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Само полномасштабное вторжение военные из бригады "Рубеж" встретили в двух локациях – в Луганской области и возле Гостомеля. В последнем они сдерживали так называемых "элитных" российских спецназовцев. Это дало время на подход собратьев из ВСУ.
Основной замысел бригады – первыми встретить врага и первыми дать бой. Задача – максимальное поражение по живой силе, технике к подходу основных сил. Это было и в Гостомеле, где мы первыми встретили так называемых "элитных" российских спецназовцев. И уже сдерживали их до подхода наших собратьев с ВСУ,
– подчеркнул Кулиш.
Потери России в войне против Украины
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины обновили потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. За почти год войны удалось уничтожить уже 130 590 захватчиков. Стоит добавить, что здесь нет информации о раненых россиянах.
- Так, за 2 февраля украинские военные отправили на "концерт Кобзона" еще 720 оккупантов.
- Кроме того, Силы обороны уже уничтожили 3218 танков, 6394 боевых бронированных машин, 2220 артиллерийских систем, 460 реактивных систем залпового огня, 225 средств ПВО, 294 самолета, 284 вертолета и т.д.