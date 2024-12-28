Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала рассказал, что украинские военные на Курском направлении хорошо обороняют позиции. Они действуют так, чтобы россияне не дошли даже до укреплений ВСУ. Военный добавил, что идеальным сценарием является ситуация, когда пехота не вступает в бой, а враг не доходит до украинских позиций.

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На это работают пилоты дронов, артиллерия, минометчики, пулеметы, ракеты. Россияне это видят, поэтому их тактика меняется. Они пытаются перемещаться небольшими группами, даже по одному, перебираться к нашим позициям, накапливать там небольшие группы для прорыва,

– объяснил Кирилл Сазонов.

Он добавил, что так россияне действуют не только на Курском направлении, но и в Часовом Яру, в Торецке и на Покровском направлении.

Почему россияне поступают необдуманно

Именно на Курском направлении они имеют очень жесткий дедлайн, до которого времени должны "выбить" ВСУ любой ценой. Поэтому они снова идут штурмом группами по тридцать – сорок человек одновременно, не жалея ни личного состава, ни техники.

Их подгоняет время. У Кремля очень жесткое указание закончить как можно быстрее, поэтому потери у них здесь просто невероятные. Это мы видим и по нашей бригаде, и по бригадам, что рядом. И по потерям техники, и по потерям личного состава. Они здесь, на Курском направлении, зарывают все, что могут,

– рассказал Кирилл Сазонов.

Он отметил, что даже когда ВСУ наступали на Курском направлении, операция была отработана так, что враг терял втрое больше личного состава. Сейчас, когда россияне пытаются штурмовать украинские позиции, их потери еще больше.