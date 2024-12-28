Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу розповів, що українські військові на Курському напрямку добре обороняють позиції. Вони діють так, щоб росіяни не дійшли навіть до укріплень ЗСУ. Військовий додав, що ідеальним сценарієм є ситуація, коли піхота не вступає в бій, а ворог не доходить до українських позицій.

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На це працюють пілоти дронів, артилерія, мінометники, кулемети, ракети. Росіяни це бачать, тому їхня тактика змінюється. Вони намагаються переміщатися невеликими групами, навіть по одному, перебиратися до наших позицій, накопичувати там невеличкі групи для прориву,

– пояснив Кирило Сазонов.

Він додав, що так росіяни діють не лише на Курщині, а й у Часовому Яру, у Торецьку та на Покровському напрямку.

Чому росіяни чинять необдумано

Саме на Курському напрямку вони мають дуже жорсткий дедлайн, до якого часу повинні "вибити" ЗСУ за будь-яку ціну. Тому вони знову йдуть штурмом групами по тридцять – сорок осіб одночасно, не шкодуючи ані особового складу, ані техніки.

Їх підганяє час. У Кремля дуже жорстка вказівка закінчити якомога швидше, тому втрати у них тут просто неймовірні. Це ми бачимо і по нашій бригаді, і по бригадах, що поруч. І за втратами техніки, і за втратами особового складу. Вони тут, на Курщині, заривають усе, що можуть,

– розповів Кирило Сазонов.

Він зазначив, що навіть коли ЗСУ наступали на Курщині, операція була відпрацьована так, що ворог втрачав утричі більше особового складу. Зараз, коли росіяни намагаються штурмувати українські позиції, їх втрати ще більші.