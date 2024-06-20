Как рассказали в Воздушных силах, в гражданской жизни мужчина работал медиком. Однако сейчас он несет боевое дежурство в составе мобильной огневой группы.

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Как защитнику удалось сбить ракету

Защитник рассказал, как утром 12 июня его подразделение получило команду "готовность", и он вместе с собратьями немедленно отправился на позицию. Бойцам удалось перехватить ракету, которая направлялась на Киевскую область.

По рации сообщили, что наша цель уже близко. Несколько секунд – и мы увидели вражескую ракету, что неслась в сторону Василькова. Не колеблясь, взял свой пулемет и открыл огонь по цели. В мыслях было только одно – должен попасть! Пустив очередь из пулемета, увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться,

– вспоминает боец.

По его словам, эмоции в тот момент "переполняли". В то, что действительно сбил ракету из пулемета, он поверил только тогда, когда собственными глазами увидел обломки. В то же время защитник считает, что ничего особенного не сделал.

"Сбить вражескую ракету из пулемета – задача чрезвычайно сложная. Но ответственность и понимание того, что жизнь многих людей зависит от тебя, делают невозможное", – объяснил Сергей с позывным Доктор Мом.

Напомним, что основной целью российских атак в ночь на 12 июня стали Киев и область. Враг нанес удар по региону ракетами и беспилотниками, а отражение атаки продолжалось почти два часа.

В области было зафиксировано повреждение нескольких объектов в результате падения обломков. К счастью, жилые дома и объекты критической инфраструктуры не пострадали.