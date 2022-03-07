Военный сделал предложение девушке при проверке на блокпосте: видео, которое растрогает каждого

Несмотря на войну и постоянные обстрелы, украинцы находят время, чтобы сказать слова любви родным людям. И довольно часто в военное время мужчины признаются любимым женщинам или устраивают свадьбу прямо на блокпостах.

Известно, что за 12 дней войны почти 4 тысячи пар женились.

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А 7 марта еще один военный решил сделать предложение любимой девушке и сделал это очень оригинально. Мужчина устроил "спектакль", будто машину его друзей, которые везли девушку, остановили ВСУ на блокпосте для проверки.

И в то время, когда молодежь обыскивали, военный подошел к своей любимой сзади, стал на одно колено и сделал предложение. Девушка была удивлена, и ответила "да".

Смотрите видео оригинального признания на блокпосте:



Кстати, несмотря на войну, украинцы продолжают создавать новые семьи и рожать детей. Младенцы появляются на свет в подвалах и под звуки сирен или взрывов. Известно, что за время войны родились 4,3 тысячи младенцев и женилось 4 тысячи влюбленных пар.

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