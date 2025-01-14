Генерал-лейтенант объяснил, что такое "Военный шенген" и зачем он Украине

Евросоюз одобрил включение Швейцарии в "Военный шенген", заявку на участие страна подала весной 2024 года. Речь идет о проекте, который предусматривает мобильность войск, техники, их быстрое перемещение в случае угрозы.

Европа уже давно поняла, откуда может исходить опасность. Как рассказал 24 Каналу генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, с этой целью начали переброску сил на восток.

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Что такое "Военный шенген"

"Была давняя проблема, о которой знали не в 2017 году, а значительно раньше. Она заключается в том, что враг для Европы находится на востоке. Поэтому нужно перевести туда войска, вооружение, технику, боеприпасы", – объяснил Игорь Романенко.

Более того, проводить такие перемещения нужно очень быстро, потому что даже в начале полномасштабной войны в Украине было очевидно, что Россия имела больше сил, чем страны Европы.

Раньше все выглядело так, будто Европа отдыхала, не тратила на оборону средств. Мы дали им 3 года, чтобы изменить ситуацию и теперь они начали серьезно к этому относиться,

– добавил генерал-лейтенант.

Проблема заключалась в том, что переброска техники из одной страны в другую требовала много времени. За этот период российские войска могли бы зайти вглубь территории. После 2022 года в очередной раз подняли вопрос о том, что такие действия надо делать быстро.

"Мы тоже убедились, что время – это стратегический фактор в войне. Мы многое теряли из-за торможения процессов. Например, большая российская группировка смогла переправиться через Днепр в 2022 году, потому что американцы верили в запугивание Путина ядерным оружием", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Впоследствии эти войска перебросили и полноценно применили на Харьковщине. Украина была вынуждена платить за промедление Запада жизнью своих военных.