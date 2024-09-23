Военный с собакой спал в тамбуре, потому что его якобы не пустили в купе: Укрзализныця отреагировала
Источник:Екатерина Белозерова в фейсбуке
В сети появилось фото военного, спавшего на полу в тамбуре. В Укрзализныце сообщили, что мужчина сам выбрал ехать в поезде таким образом.
Об инциденте в фейсбуке написала очевидица Екатерина Белозерова, которая ехала с военным одним поездом. Она прикрепила фото и выразила возмущение этой ситуацией.
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Подробности скандала
22 сентября Екатерина ехала в поезде Одесса – Ковель и увидела, что в тамбуре спит военный вместе со своей собакой.
Военный спал в тамбуре / Фото со страницы Екатерины
По словам женщины, проводница сказала ей, что военный едет с передовой, однако их не имеют права пустить.
Люди которые нас защищают, четвероногие которые им в этом помогают, должны ехать в тамбуре на холодном полу 8 часов, потому что "фу пес" и существуют определенные ограничения. "Он едет с передовой" сказала мне проводник. Но мы не имеем права их пустить... Отчаяние... Гнев...Мат,
– написала она.
Екатерина обратилась в Укрзализныцю и в компании ответили, что ехать в тамбуре было выбором военного.
Они сообщили, что военнослужащий имел билеты вместе с мамой на места 46 и 48, но при посадке сразу предупредил бригаду, что ему психологически комфортнее ехать в тамбуре.
По словам представителей компании, и проводница, и начальник поезда неоднократно предлагали занять место в купе, но "выбор военнослужащих стоит уважать нам всем".
Надо понимать, что наши защитники могут иметь психологические причины, чтобы вести себя несколько отлично от других пассажиров, наши бригады сталкиваются с этим ежедневно – стояние в тамбурах, нежелание спать на постели, кипяток вместо чая и др. Причины мы все понимаем, со временем это проходит, но нужно терпение и понимание,
– добавила Укрзализныця.
Ответ Укрзализныци / Скриншот со страницы Екатерины
Комментариев самого военнослужащего или его матери пока не было.