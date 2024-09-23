Военный с собакой спал в тамбуре, потому что его якобы не пустили в купе: Укрзализныця отреагировала

В сети появилось фото военного, спавшего на полу в тамбуре. В Укрзализныце сообщили, что мужчина сам выбрал ехать в поезде таким образом.

Об инциденте в фейсбуке написала очевидица Екатерина Белозерова, которая ехала с военным одним поездом. Она прикрепила фото и выразила возмущение этой ситуацией.

Смотрите также Конфликт с нетрезвой военизированной охраной в поезде: как комментируют инцидент в Укрзализныце

Подробности скандала

22 сентября Екатерина ехала в поезде Одесса – Ковель и увидела, что в тамбуре спит военный вместе со своей собакой.



Военный спал в тамбуре / Фото со страницы Екатерины

По словам женщины, проводница сказала ей, что военный едет с передовой, однако их не имеют права пустить.

Люди которые нас защищают, четвероногие которые им в этом помогают, должны ехать в тамбуре на холодном полу 8 часов, потому что "фу пес" и существуют определенные ограничения. "Он едет с передовой" сказала мне проводник. Но мы не имеем права их пустить... Отчаяние... Гнев...Мат,

– написала она.



Скриншот сообщения Екатерины

Екатерина обратилась в Укрзализныцю и в компании ответили, что ехать в тамбуре было выбором военного.

Они сообщили, что военнослужащий имел билеты вместе с мамой на места 46 и 48, но при посадке сразу предупредил бригаду, что ему психологически комфортнее ехать в тамбуре.

По словам представителей компании, и проводница, и начальник поезда неоднократно предлагали занять место в купе, но "выбор военнослужащих стоит уважать нам всем".

Надо понимать, что наши защитники могут иметь психологические причины, чтобы вести себя несколько отлично от других пассажиров, наши бригады сталкиваются с этим ежедневно – стояние в тамбурах, нежелание спать на постели, кипяток вместо чая и др. Причины мы все понимаем, со временем это проходит, но нужно терпение и понимание,

– добавила Укрзализныця.



Ответ Укрзализныци / Скриншот со страницы Екатерины

Комментариев самого военнослужащего или его матери пока не было.