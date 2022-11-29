Военный сыграл зажигательную мелодию победы исключительно на оружии: это кажется невозможным

Украинские защитники удивляют не только мастерством на поле боя, но и талантом. Военный Александр Селезнев сыграл мелодию победы с помощью необычного для этого, но привычного для войны инструмента – оружия.

Мелодия победы

В Генштабе опубликовали мощное видео и отметили, что зажигательный ритм, который представляет слушателям Александр, выполнен исключительно на оружии, с помощью которого наши мужественные Вооруженные Силы Украины побеждают врага.

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Именно поэтому название композиции называется "Victory".

Композицию исполняет музыкант оркестра Почетного караула Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, артист первой категории солдат Александра Селезнева.

"Без победы не будет жизни"

Интересно, что к зажигательной мелодии военный решил добавить и мощную речь легенды Уинстона Черчилля.

Вы спросите, какая у нас цель? Я могу ответить одним словом – ПОБЕДА.

Победа любой ценой. Победа при всем ужасе.

Победа, каким бы долгим и трудным ни был путь. Потому, что без победы не будет жизни.

Крутость наших военных иногда кажется нереальной. Всеми силами они приближают нашу страну к победе. Против наших героев, горящих идеей, "мобики" из России выглядят не то чтобы не угрожающе, а даже позорно.

Потери врага в войне возрастают с наступлением зимы

Украинский беспилотник разведывал позиции оккупанта и обнаружил неожиданность – не только позиции врага, но и замерзших в окопах русских солдат.

Военный аналитик, эксперт по сухопутным силам НАТО Томас Тайнер считает, что из-за ведения боевых действий в тяжелых условиях зимы российская армия в течение трех ближайших месяцев может потерять дополнительно 100 тысяч российских военных.

По состоянию на 29 ноября русская армия потеряла 88380 военных.

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