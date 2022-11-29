Росіяни здійснили провокації на кордоні з Україною на Сіверському напрямку. Активізувалися вони у Брянській та Курській областях Росії.

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Яка ситуація на війні в Україні

Ворожі війська намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Однак наші відважні воїни потужними зусиллями відбивають активні наступи окупантів.

На Запорізькому напрямку російська армія обороняється, а на Криворізькому та Херсонському – веде позиційну оборону. При цьому ворог гатить по мирних містах України та важливій інфраструктурі з різних видів озброєння, а також використовує безпілотники. У нещодавно звільненому Херсоні знову були прильоти.

Що відбувається на фронті: карта

ЗСУ ліквідовують окупантів

Збройні Сили України завдали удару по ворожих військах у населених пунктах Пологи, Токмак і Басань, що у Запорізькій області та в Лутугиному на Луганщині. Унаслідок цього 470 російських солдатів зазнали поранень. Крім того, 50 одиниць військової техніки різних типів, а також склад боєприпасів – знищені.

Водночас українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та позицій ЗРК.

Зверніть увагу! Наші воїни відправляють окупантів на "концерт Кобзона" кожного дня. Лише за минулу добу ЗСУ мінуснули 480 росіян. Загалом з 24 лютого на війні загинули 88 380 ворожих бійців.

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