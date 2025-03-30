Что будет, если 17-летний не станет на воинский учет

В январе Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому, 17-летние юноши должны стать на воинский учет до 31 июля. Адвокат объяснил, что будет, если не сделать этого.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Военный учет 17-летних в Украине

У юношей есть 2 пути, чтобы стать на воинский учет:

электронный кабинет призывника с использованием электронной идентификации (особенно актуально для тех, кто сейчас находится за рубежом);

личный поход в ТЦК и СП.

Военный адвокат отметил, если юноша не прошел идентификацию в Резерв+ вовремя, а затем приложение не сгенерировало военно-учетный документ, ему таки придется прийти в ТЦК лично.

И хотя для опоздания существуют уважительные причины, – болезнь, стихийные бедствия или пребывания на временно оккупированных территориях, другие обстоятельства, что делают невозможным обязанность пройти электронную идентификацию и уточнения данных средствами Электронного кабинета призывника или путем личного визита в ТЦК – перечень этих причин достаточно ограничен. Да и механизм подтверждения обстоятельств пока остается неурегулированным,

– отметил Евгений Филипец.

По мнению адвоката, несмотря на упрощение процедуры, относительно того, как стать на воинский учет 17-летним, остается немало вопросов. В частности, как юноши должны доказывать, что именно уважительные причины сделали невозможным своевременную постановку на учет. Также будет ли создан механизм для документального подтверждения таких случаев.

Филипец убежден, что государству стоило бы конкретизировать перечень таких причин, чтобы учитывал больше жизненных ситуаций.

"Кто и как будет определять "другие обстоятельства", что делают невозможным обязанность стать на учет дистанционно или путем личного визита в ТЦК?", – спросил адвокат.

Если юноша не станет на воинский учет вовремя, то не только придется идти в ТЦК, но и заплатить 17 тысяч гривен штрафа. Ранее это подчеркивал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, которые исключают привлечение к административной ответственности, такое лицо может быть привлечено к административной ответственности,

– заявлял Федор Вениславский.

Кстати, Филипец считает, что для украинских юношей, которые находятся за рубежом, возможности постановки на учет действительно стали более удобными.

"Не нужно возвращаться домой, стоять в очередях или выполнять другие бюрократические процедуры. Это решение удобное, но возникает логичный вопрос: как государство может проконтролировать выполнение этой обязанности теми, кто не планирует возвращаться?" – отметил адвокат.

Обратите внимание! Речь идет о юношах, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17.