Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука. 14 февраля Кабинет Министров Украины утвердил ряд изменений, касающихся лиц с инвалидностью.

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Кабмин упростил учет лиц с инвалидностью

В частности, правительство приняло запрет на направление лиц с инвалидностью на прохождение военно-врачебной комиссии для медицинского осмотра.

Согласно решению Кабмина, отныне информация о наличии у гражданина инвалидности будет вноситься в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Это будет осуществляться по запросу лиц через электронный кабинет, с последующим отражением этих данных в военно-учетном документе в электронной форме.

Установлен запрет на направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра,

– сообщил представитель Кабмина.

Также правительство разрешило заменить представление оригиналов документов на копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заверенную органами соцзащиты, учреждениями здравоохранения, Пенсионным фондом Украины или нотариально.

Изменения касаются также Порядка оформления военно-учетных документов для призывников, военнообязанных и резервистов.

Это позволит осуществлять автоматическую верификацию сведений о лицах через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", что обеспечит прозрачный и эффективный процесс регистрации и учета.