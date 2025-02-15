Про це розповідає 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука. 14 лютого Кабінет Міністрів України затвердив низку змін, які стосуються осіб з інвалідністю.

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Кабмін спростив облік осіб з інвалідністю

Зокрема, уряд ухвалив заборону на направлення осіб з інвалідністю на проходження військово-лікарської комісії для медичного огляду.

Згідно з рішенням Кабміну, відтепер інформація про наявність у громадянина інвалідності вноситиметься до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Це буде здійснюватися за запитом осіб через електронний кабінет, з подальшим відображенням цих даних у військово-обліковому документі в електронній формі.

Встановлено заборону на направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду,

– повідомив представник Кабміну.

Також уряд дозволив замінити подання оригіналів документів на копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, засвідчену органами соцзахисту, закладами охорони здоров'я, Пенсійним фондом України або нотаріально.

Зміни стосуються також Порядку оформлення військово-облікових документів для призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Це дозволить здійснювати автоматичну верифікацію відомостей про осіб через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", що забезпечить прозоріший і ефективний процес реєстрації та обліку.