Мобилизация для женщин: как будет происходить взятие на военный учет

До 2026 года женщины, имеющие медицинское образование, должны добровольно встать на военный учет. Однако для этого необходимо пройти военно-врачебную комиссию, которая определит пригодность к службе в рядах армии.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил, как будет проходить процедура взятия на учет женщин. Подробнее о мобилизации для женщин – читайте в материале 24 Канала.

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Как будет происходить взятие женщин на военный учет

Украинки будут добровольно становиться на учет только после прохождения военно-врачебной комиссии. Если женщину определяют как пригодную к военной службе по физическому состоянию или возрасту, ее персональные данные внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. После этого женщине оформят соответствующий военно-учетный документ.

В первую очередь это касается женщин, получивших медицинское или фармацевтическое образование. Украинки других специальностей, кроме утвержденных в перечне Минобороны, будут становиться на военный учет по собственному желанию и на общих началах.

Кроме того, военнообязанные женщины с медицинским образованием, которые в то время будут не трудоустроены, должны самостоятельно прибыть в ТЦК и СП, чтобы пройти медосмотр и встать на военный учет.

Правительство утвердило переходный период сроком на 3 года для женщин с медицинской специальностью. До 2026 украинки медицинских и фармацевтических профессий и специальностей должны добровольно стать на военный учет.

Таким образом, начиная с 2026 года, они будут поставлены на военный учет. Женщины, которые нарушат это требование и до конца 2026 года не станут на военный учет, не смогут трудоустроиться по специальности уже с начала 2027 года.

Военный учет для женщин