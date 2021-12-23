Военный учет для женщин: что изменится для украинок

Министерство обороны существенно расширило список специальностей и профессий, предусматривающий принятие женщин на военный учет. Речь идет о работниках, чья специальность родственна соответствующим военно-учетным специальностям.

Почему возникла необходимость расширить количество военнообязанных женщин, что изменится для украинок и как стать на военный учет – рассказываем дальше.

Важно В Минобороны объяснили, почему увеличили специальности, обязывающие женщин стать на учет

Военный учет для женщин: что изменилось

17 декабря 2021 года вступил в силу перечень специальностей и профессий, после получения которых женщин берут на учет военнообязанных. Этот список утвержден приказом Минобороны еще от 11 октября 2021 года. Он включает сотни специальностей и профессий.

В тексте документа говорится, что военнообязанными являются женщины тех профессий, которые представлены в перечне и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Для женщин предельный возраст – 60 лет.

. Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, военнообязанные – это лица, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Таких женщин могут привлекать в ряды ВСУ или для работы по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время они могут присоединяться к войску только добровольно по контракту.

Перечень военнообязанных специальностей

Стать на военный учет будет обязательно для:

журналистов,

операторов,

пиарщиков,

издателей,

библиотекарей,

переводчиков,

медиков и ветеринаров,

аналитиков,

финансистов,

ученых,

менеджеров разного профиля.

Какое наказание будет для тех, кто не станет на учет

Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины соответствующих специальностей, уже работающих на предприятии по списку, стали на военный учет. Также, прежде чем брать женщину на работу, работодатель должен проверять документы о постановлении на военный учет.

Нарушения норм будут караться штрафами от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки. Бывший министр обороны Анатолий Гриценко указывает:

если женщина-работница не станет на учет, то будет платить штраф 850 – 1700 гривен,

а ее руководитель на работе – 5100 – 8500 гривен.

Женщины отдельных профессий в Украине стали военнообязанными: смотрите видео

Почему увеличили количество военнообязанных женщин

Министерство обороны Украины на фоне напряжения на границе с Украиной готовится к худшему развитию событий. Речь идет о широкомасштабном наступлении российских войск на Украину.

Мы не знаем, чем эта ситуация завершится, когда к нашим границам стягиваются войска России, там очень большие силы. Мы не знаем, что это – торговля ситуацией, выманивание каких-то преференций или это действительно угроза,

– отметила советница заместителя министра обороны Наталья Воронкова "Общественному радио".

По ее словам, этому перечню не уделяли внимания, но это те специальности, которые были и раньше.

Как стать на военный учет и какие документы нужны

Чтобы стать на военный учет, нужно подготовить ряд документов:

заявление о принятии на военный учет,

паспорт,

идентификационный код,

военно-учетный документ,

свидетельство о рождении детей, если есть.

Какова будет процедура принятия на учет и в какие сроки женщины должны получить новый статус, Минобороны обещает разъяснить дополнительно.

Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет,

– сказала Воронкова.

Согласно закону, данные о военнообязанных вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Ведением реестров занимаются:

территориальные центры комплектования,

социальной поддержки по месту жительства военнообязанных.

Но, согласно новому закону о декларировании места жительства, встать на учет можно также там, где человек задекларирует свое фактическое место жительства, а не регистрации.

Из мужского опыта это выглядит следующим образом:

Нужно явиться в центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства (данную информацию можно нагуглить или спросить у любого мужчины со своего дома, двора, района города). При себе иметь документы, удостоверяющие личность. Там выдадут направление на медосмотр, который нужно будет пройти по указанному адресу (иногда в самом терцентре, иногда в другом учреждении – где как). Кроме медосмотра, нужно будет сделать рентген легких и сердца, сдать общие анализы (кровь, моча), а также взять справки у нарколога и психиатра. С медицинским заключением нужно будет снова явиться в центр комплектования и социальной поддержки, где собственно и поставят на учет и выдадут соответствующий документ.

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