Как женщины могут присоединиться к армии по закону, рассказал 24 Канал.

Смотрите также В Минобороны объяснили, что делать, если не удается оформить отсрочку в Резерв+

Главное о мобилизации женщин

Прежде всего обязательный воинский учет касается женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, что указано в статье 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Также женщины-медики в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья признаны годными к службе, обязаны стать на учет.

Важно! Военный учет не означает автоматическую мобилизацию. Во время военного положения женщины, которые находятся на учете, могут быть привлечены к службе только добровольно. Женщины могут поступить на службу или в резерв только по контракту.

Женщины, которые имеют образование, соответствующее военно-учетным специальностям из списка, утвержденного Минобороны, не обязаны становиться на учет - это их добровольный выбор.

Гендерное равенство

Законодательство Украины предусматривает гендерное равенство в военной службе. То есть, женщины могут выполнять воинский долг на равных с мужчинами условиях.

Базовая военная подготовка

По базовой военной подготовки, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны пройти ее обязательно. Это трехмесячный курс общевойсковой и профессиональной подготовки во время военного положения.

После прохождения курса до достижения 25 лет их не мобилизуют.

Женщины могут добровольно пройти базовую военную подготовку, если они пригодны по состоянию здоровья. Как мужчины, так и женщины имеют право самостоятельно выбирать год прохождения этой подготовки.