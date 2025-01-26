Недавно президент Зеленский подписал закон о постановке на воинский учет 17-летних, передает 24 Канал.

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Что известно

Предполагается, что юноши, которым исполнилось 17 лет, ежегодно с 1 января до 31 июля будут автоматически браться на учет призывников:

с помощью электронного кабинета;

личного визита в ТЦК и СП.

Также добровольно на воинский учет могут браться женщины, которые пригодны к военной службе и изъявили желание проходить базовую военную службу.

Напомним, что на учете призывников находятся мужчины в возрасте от 16 до 25 лет. Их приписывают к призывному участку и вносят данные в реестр Оберег.

Приписка к участкам проходит ежегодно с января по март. Школьников ставят на учет в ТЦК по месту учебы или проживания.

За нарушение правил учета юноше и его родителям грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

К слову, в Офисе президента инициируют изменения в законодательство, которые позволят ТЦК отправлять электронные направления на прохождение ТЦК.