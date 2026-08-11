Не через Резерв+: как юношам 2009 года рождения встать на воинский учет в августе

Для юношей 2009 года рождения истек срок возможности пройти военную регистрацию удаленно через приложение Резерв+. Если не удалось сделать это онлайн до 31 июля, зарегистрироваться можно лично в ТЦК по месту жительства.

Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК и СП.

Что нужно знать юношам о воинском учете в августе?

Юношам 2009 года рождения необходимо лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства. Сделать это нужно до достижения 18-летнего возраста.

При обращении необходимо подать документы, необходимые для постановки на воинский учет призывников, а также получить воинско-учетный документ.

Какая ответственность предусмотрена?

В ТЦК напоминают, что все призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на воинском учете. За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

В то же время в сообщении ТЦК отмечается, что административная ответственность за несоблюдение правил воинского учета наступает после достижения гражданином 18 лет.

Напомним, Кабмин обязал ГПСУ передать Минобороны данные о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет для актуализации информации в военном реестре "Оберег". Налоговые данные должны автоматически сверяться с реестром для выявления отсутствующей или неточной информации. ГПСУ должна передать указанные данные в течение 90 дней.

К слову, военнообязанный может выехать за границу, если его сняли с воинского учета по причине негодности к военной службе, подтвержденной решением ВВК. Самого факта снятия с воинского учета недостаточно – необходимо официальное подтверждение негодности.

Для пересечения границы рекомендуется иметь загранпаспорт, военно-учетный документ с отметкой об исключении из учета и документы ВВК. В то же время рабочая виза, временное проживание в ЕС или само снятие с воинского учета без подтверждения негодности не являются основаниями для выезда.