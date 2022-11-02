Военный учет женщин: как он происходит и для кого обязателен

Украинские парламентарии поддержали закон, разрешающий женщинам становиться на военный учет только по их желанию. Однако есть некоторые исключения.

Обо всех тонкостях закона о мобилизации женщин читайте в материале 24 канала.

Важно Мобилизация женщин переносится на год: кому нужно будет становиться на учет и будет ли это добровольно

Главное о мобилизации женщин

В законе говорится, что женщин, имеющих специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, берут на учет военнообязанных по собственному желанию. В то же время они должны пригодиться к службе по состоянию здоровья и возрасту.

В принятом законе осталась норма об обязательном военном учете для медицинских работников.

Нужно ли Украине мобилизовать женщин

В Минобороны объяснили, что сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на учете. В то же время в украинской армии остается потребность в специалистах в сферах:

медицины,

радиотехники,

пищевых технологий

Что этому предшествовало

С 1 октября 2022 в Украине должны были ввести процедуру взятия женщин на военный учет по обновленному перечню специальностей. Список сразу подвергли критике, ведь, согласно ему, представительницы большинства популярных профессий становились военнообязанными. В частности, программисты, журналисты, музыканты, работники ресторанов и гостиниц, маркетологи и рекламщики.

6 сентября министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия на учет женщин соответствующих профессий и специальностей в год – до 1 октября 2023 года. Уже 7 октября Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учете женщин, а 21 октября подписал президент Владимир Зеленский.

У Зеленского заявили, будет ли дополнительная мобилизация: смотрите видео