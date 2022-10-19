Если женщина добровольно становится на военный учет: значит ли это запрет выезда за границу

В 2022 году во время военного положения в Украине мобилизовать на службу могут только женщин-медиков. Остальные женщины могут пойти служить добровольно.

В связи с этим у украинцев возникло много вопросов, ведь мужчинам за определенными исключениями в большинстве своем запрещен выезд за границу. Можно ли пересекать границу Украины военнообязанным женщинам, рассказала народный депутат Роксолана Пидласа.

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Выезд женщин за границу

Депутат сразу подчеркнула – военный учет для женщин-медиков, фармацевтов и тех, кто стал на учет добровольно с другой специальностью, не означает запрет на выезд из страны. Это, в частности, регламентируется правилами пересечения государственной границы, утвержденными Кабмином.

Согласно этим правилам, за определенными исключениями, военнообязанные могут пересекать государственную границу во время военного положения, если они не подлежат призыву во время общей мобилизации. А согласно плану Генштаба Украины по мобилизации призыв женщин во время общей мобилизации не предусмотрен.

Поэтому волноваться относительно того, сможете ли вы пересечь государственную границу не стоит, даже если вы должны состоять на учете,

– подтвердила Роксолана Пидласа.

Чем еще подчеркнула депутат

Роксолана Пидласа также обратила внимание, что военный учет женщин действует с 1994 года. Согласно ему существовал целый перечень специальностей, по которым женщины определенных профессий обязаны были стать на военный учет. В него, кроме медиков, входили:

телефонистки,

радистки,

телеграфистки,

топогеодезистки,

метеонаблюдатели,

оператора вычислительной техники и т.д.

Однако в июне 2022 года этот объемный список специальностей сократили только до медиков и фармацевтов. Однако, несмотря на это, с начала полномасштабной войны и до июня ни одна украинка, которая стояла на учете, не имела проблем с пересечением границы Украины.

Военный учет женщин: что известно

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Так что женщины могут пойти служить по собственному желанию.

В правительстве говорили, что с 1 октября украинским женщинам определенные профессии нужно будет стать на военный учет. Однако 2 октября мобилизацию женщин перенесли на год.

Кроме того, правительство определило, что призыв для женщин будет добровольным, однако для медиков – обязательным.

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