Военный учет женщин: когда стартует и кто должен становиться на него

С 1 октября 2022 г. в Украине должна заработать процедура взятия женщин на военный учет. Однако говорится только о тех военнообязанных, чья профессия есть в обновленном перечне специальностей.

В то же время, по словам адвоката и юриста Ario Law Firm Надежды Грищенко, о полной мобилизации всех женщин в Украине пока говорить рано.

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Женщинам нужно будет становиться на учет

Закон Украины, который вступает в силу с 1 октября, предусматривает, что "женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья возрастом, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных".

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных.

Становясь на военный учет, женщина, профессия которой определена в перечне, становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований,

– объяснила Грищенко.

Кому нужно будет стать на военный учет

Существует перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных:

Химия, химические технологии и инженерия; биология;

Телекоммуникации и радиотехника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

Издательство и полиграфия;

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Следует также обратить внимание, что никаких исключений (становиться на военный учет или не становиться) для женщин нет. Если женщина беременна, имеет малолетних детей, работает или является домохозяйкой, она должна стать на военный учет, если имеет соответствующую профессиональную принадлежность. Однако учет не означает мобилизацию и отправку на передовую.

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