"Ням-ням": военный Британии показал завтрак НАТО в украинской столовой

В Украине 28 июня стартовали масштабные многонациональные учения "Си Бриз-2021". Британский военный по имени Джонни, участвующий в отработках, показал завтрак НАТО в украинской столовой.

Солдат-блогер обнародовал фото первого дневного приема пищи в своих социальных сетях.

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Стоит отметить, что британский военный отметил "натуральность" украинских продуктов.

Добро пожаловать на "Си Бриз" вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Зато никаких соусов. Ням-ням,

– подписал он фотографию.

Однако позже Джонни опубликовал фото сухпайка, который на учениях выдает Североатлантический Альянс.

Лучшее в международных учениях – это американские сухие пайки, которые на самом деле намного лучше, чем украинское питание,

– добавил солдат.

Обратите внимание! "Си Бриз" – это многонациональные военные учения, которые с 1997 года проходят на территории нашей страны.