"Ням-ням": военный Британии показал завтрак НАТО в украинской столовой
Источник:Джонни в инстаграме
В Украине 28 июня стартовали масштабные многонациональные учения "Си Бриз-2021". Британский военный по имени Джонни, участвующий в отработках, показал завтрак НАТО в украинской столовой.
Солдат-блогер обнародовал фото первого дневного приема пищи в своих социальных сетях.
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Стоит отметить, что британский военный отметил "натуральность" украинских продуктов.
Добро пожаловать на "Си Бриз" вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Зато никаких соусов. Ням-ням,
– подписал он фотографию.
Однако позже Джонни опубликовал фото сухпайка, который на учениях выдает Североатлантический Альянс.
Лучшее в международных учениях – это американские сухие пайки, которые на самом деле намного лучше, чем украинское питание,
– добавил солдат.
Обратите внимание! "Си Бриз" – это многонациональные военные учения, которые с 1997 года проходят на территории нашей страны.
- Во время тренировок участники отрабатывают маневры на суше, в воздухе, в море и под водой.
- Участие в событии принимают военнослужащие государств черноморского региона, кроме России.