Впервые чувствуем себя победителями – военный ВСУ о том, как украинцев изменила война

Украинцы долгие годы чувствовали себя "комплекс неполноценности", который преследовал их повсюду, но теперь, воюя с Россией, страна изменилась и впервые за 500 лет украинцы чувствуют себя нацией победителей.

Война в Украине – это травматический опыт, а травмы часто формируют личность, оставляя отпечаток глубже других событий в жизни. В такой ситуации оказалась Украина, сдерживая российское нашествие и закаляя свой характер. Об этом в эфире 24 канала рассказал военнослужащий ВСУ, украинский активист Павел Вышебаба.

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Переосмысление себя

По мнению военнослужащего, в этой войне украинцы удивили даже себя, чего не должно быть, потому что украинцы должны были бы знать кто они есть. Также Вышебаба призвал сограждан глубже узнавать свою историю.

"Впервые украинцы себя осознали нацией победителей, важной нацией на карте мира. Это та нация, которая может чему научить другой мир, которая может показать примеры победы и взаимоподдержки",– отметил Вышебаба.

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Первая армия мира

Военный также отметил украинскую армию, назвав ее одной из сильнейших армий мира.

Мы точно та армия, которая умеет уничтожать россиян,

– сказал Павел Вышебаба

Активист убежден, что сейчас украинский народ демонстрирует все свое величие и в отличие от россиян, делает это не на пропагандистских телеканалах, а по-настоящему здесь и сейчас, защищая свою землю.

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