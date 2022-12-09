Війна в Україні – це травматичний досвід, а травми часто формують особистість, залишаючи відбиток глибше за інші події в житті. В такій ситуації опинилась Україна, стримуючи російську навалу і гартуючи свій характер. Про це в етері 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, український активіст Павло Вишебаба.

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Переосмислення себе

На думку військовослужбовця, в цій війні українці здивували навіть себе, чого не мало б бути, бо українці повинні б були знати хто вони є. Також Вишебаба закликав співгромадян глибше дізнаватись свою історію.

"Вперше українці себе усвідомили нацією переможців, важливою нацією на мапі світу. Це та нація, яка може чомусь навчити інший світ, яка може показати приклади звитяги та взаємопідтримки",– зазначив Вишебаба.

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Перша армія світу

Військовий також відзначив українську армію, назвавши її однією з найсильніших армій у світі.

Ми точно та армія, яка вміє знищувати росіян,

– сказав Павло Вишебаба

Активіст переконаний, що зараз український народ демонструє всю свою велич і на відміну від росіян, робить це не на пропагандистських телеканалах, а по-справжньому тут і зараз, захищаючи свою землю.

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