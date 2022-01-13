Военный завод "Искра" прекращает работу: в Минобороны заявили о проверке
Источник:ОПК
Военный завод "Искра" прекращает работу. Его представитель сообщил, что причиной стал отказ Минобороны Украины от всех заказов. В то же время в ведомстве эту информацию опровергают.
Отказ Минобороны привел к отмене государственного оборонного заказа. Представитель "Искры" подчеркнул, что в частности не удалось реализовать проект создания двух очень весомых изделий для ВСУ.
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В "Искре" заявили, что опытно-конструкторские работы также прекращают.
Реакция Минобороны
В Минобороны подчеркнули, что руководство "Укроборонпрома" решило провести проверку по ситуации вокруг "Искры".
"Искра" является стратегическим для экономики и безопасности государства предприятием и в соответствии с действующим законодательством не может прекратить свою деятельность. Министерство обороны Украины не отказывалось от продукции "Искра",
– говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что сейчас существует задержка с выполнением одного из контрактов по заказу Минобороны. Проверка должна установить все обстоятельства.
По данным ведомства, Укроборонпром и Минобороны совместно работают над решением этой ситуации, чтобы как можно быстрее обеспечить передачу высокотехнологичного оборудования в ВСУ.