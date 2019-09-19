08:34
19 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и плохие новости для Израиля. Жирик косит под Пиню
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 сентября
      Вести.UA: Гонтарева против потусторонних сил Коломойского. Аваков, наркомания и Добкин
      Вєсті.UA
      21:30, 18 сентября
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, 18 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ

      Военный-контрактник пропал 2 недели назад: его нашли в Чернобыльской зоне

      0 Читати новину українською
      В Чернобыльской зоне нашли солдата-контрактника, пропавшего без вести 5 сентября
      В Чернобыльской зоне нашли солдата-контрактника, пропавшего без вести 5 сентября / Ukrainer

      В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС во время патрулирования полицейские обнаружили 30-летнего солдата-контрактника. С 5 сентября он находился в розыске и его считали пропавшим без вести. В итоге мужчину задержали.

      По информации пресс-службы Нацполиции, военный в зону отчуждения попал незаконно.

      Кстати! Военным-контрактникам во Львове будут платить по 25 тысяч гривен: обязательные условия

      О том, что его обнаружили, правоохранители сообщили в воинскую часть, где пропавший проходил службу.

      Затем его передали военной службе правопорядка Киевского гарнизона.

      Контрактник, Чорнобиль, зона відчуження, зниклий без вісти
      Пропавший безвести военный-контрактник, которого обнаружили в зоне отчуждения

      Несколько трагическая история случилась недавно в Крыму. Здесь обнаружили тело крымского татарина Эйнера Эюпова. 20-летний парень пропал без вести еще 6 августа 2018 года.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 19 сентября: в Украине потеплеет, но будет падать дождь и мокрый снег
      сегодня
      760
      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Криминальные новости Чернобыль
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "МанСити" в первом матче Лиги чемпионов: видео
      сегодня , 07:53 "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "МанСити" в первом матче Лиги чемпионов: видео
      1275
      Изоляция Путина из-за дела Устинова: президент РФ консолидировал против себя все общество
      сегодня , 01:01 Изоляция Путина из-за дела Устинова: президент РФ консолидировал против себя все общество
      Іван Яковина 646
      Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      18 сентября , 22:00 Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1047
      Вероятность кризиса выше с каждым днем, – Фурса о том, начнется ли экономический коллапс
      18 сентября , 20:01 Вероятность кризиса выше с каждым днем, – Фурса о том, начнется ли экономический коллапс
      Олена Трибушна
      О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      18 сентября , 19:02 О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      Ірина Поліщук 2420
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук