Военный-контрактник пропал 2 недели назад: его нашли в Чернобыльской зоне
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС во время патрулирования полицейские обнаружили 30-летнего солдата-контрактника. С 5 сентября он находился в розыске и его считали пропавшим без вести. В итоге мужчину задержали.
По информации пресс-службы Нацполиции, военный в зону отчуждения попал незаконно.
Кстати! Военным-контрактникам во Львове будут платить по 25 тысяч гривен: обязательные условия
О том, что его обнаружили, правоохранители сообщили в воинскую часть, где пропавший проходил службу.
Затем его передали военной службе правопорядка Киевского гарнизона.
Пропавший безвести военный-контрактник, которого обнаружили в зоне отчуждения
Несколько трагическая история случилась недавно в Крыму. Здесь обнаружили тело крымского татарина Эйнера Эюпова. 20-летний парень пропал без вести еще 6 августа 2018 года.
Выбор редакции
-
Главные новости 18 сентября: в Киеве мужчина угрожал взорвать мост и требования Украины в Минскесегодня , 08:05
-
"Шахтер" потерпел разгромное поражение от "МанСити" в первом матче Лиги чемпионов: видеосегодня , 07:53
-
"Формула Зеленского" для Донбасса: что это значит и какие есть предостережениясегодня , 07:02