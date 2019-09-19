Военный-контрактник пропал 2 недели назад: его нашли в Чернобыльской зоне

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС во время патрулирования полицейские обнаружили 30-летнего солдата-контрактника. С 5 сентября он находился в розыске и его считали пропавшим без вести. В итоге мужчину задержали.

По информации пресс-службы Нацполиции, военный в зону отчуждения попал незаконно.

Кстати! Военным-контрактникам во Львове будут платить по 25 тысяч гривен: обязательные условия

О том, что его обнаружили, правоохранители сообщили в воинскую часть, где пропавший проходил службу.

Затем его передали военной службе правопорядка Киевского гарнизона.



Пропавший безвести военный-контрактник, которого обнаружили в зоне отчуждения

Несколько трагическая история случилась недавно в Крыму. Здесь обнаружили тело крымского татарина Эйнера Эюпова. 20-летний парень пропал без вести еще 6 августа 2018 года.