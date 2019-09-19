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      Військовий-контрактник зник 2 тижні тому: його знайшли у Чорнобильській зоні

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      У Чорнобильській зоні знайшли солдата-контрактника, що зник безвісти 5 вересня
      У Чорнобильській зоні знайшли солдата-контрактника, що зник безвісти 5 вересня / Ukrainer

      У зоні відчуження Чорнобильської АЕС під час патрулювання поліцейські виявили 30-річного солдата-контрактника. З 5 вересня він перебував у розшуку та його вважали зниклим безвісти. У підсумку чоловіка затримали.

      За інформацією пресслужби Нацполіції, військовий до зони відчуження потрапив незаконно.

      До речі! Військовим-контрактникам у Львові платитимуть по 25 тисяч гривень: обов'язкові умови

      Про те, що його виявили, правоохоронці повідомили до військової частини, де зниклий проходив службу.

      Опісля його передали військовій службі правопорядку Київського гарнізону.

      Контрактник, Чорнобиль, зона відчуження, зниклий без вісти
      Зниклий без вісти військовий-контрактник, якого виявили в зоні відчуження 

      Дещо трагічніша історія трапилася нещодавно у Криму. Тут виявили тіло кримського татарина Ейнера Еюпова. 20-річний хлопець зник безвісти ще 6 серпня 2018 року.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Збройні сили України Чорнобиль Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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