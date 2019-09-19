Військовий-контрактник зник 2 тижні тому: його знайшли у Чорнобильській зоні
У зоні відчуження Чорнобильської АЕС під час патрулювання поліцейські виявили 30-річного солдата-контрактника. З 5 вересня він перебував у розшуку та його вважали зниклим безвісти. У підсумку чоловіка затримали.
За інформацією пресслужби Нацполіції, військовий до зони відчуження потрапив незаконно.
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Про те, що його виявили, правоохоронці повідомили до військової частини, де зниклий проходив службу.
Опісля його передали військовій службі правопорядку Київського гарнізону.
Зниклий без вісти військовий-контрактник, якого виявили в зоні відчуження
Дещо трагічніша історія трапилася нещодавно у Криму. Тут виявили тіло кримського татарина Ейнера Еюпова. 20-річний хлопець зник безвісти ще 6 серпня 2018 року.
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