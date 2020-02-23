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      Военный корабль США зашел в Черное море: Россия отреагировала

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      Американский боевой корабль вошел в Черное море / Иллюстративное фото (Цензор.нет)

      Американский эсминец "Росс" зашел в акваторию Черного моря. В России не замедлили с реакцией – за действиями миноносца США пристально следят.

      Эсминец зашел в акваторию моря в 17:30 в воскресенье, 23 февраля, сообщает российский "Интерфакс".

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      Силы и средства Черноморского флота начали слежку за действиями американского корабля. Его тип – эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием.

      Что это за корабль

      Эсминец "Росс" оборудован крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Он расположен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота.

      Корабль является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

      Интересно! Американские военные корабли – частые гости акватории Черного моря. В частности, эсминец Ross зашел в Черное море 15 декабря, а прибыл в Одессу утром 24 числа. Цель такого визита – проведение операций по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками НАТО.

      К слову, воздушно-космические силы России сымитировали ракетный удар по эсминцу ВМС США. Участие в операции принимали бомбардировщики под прикрытием истребителей.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Чорное море Водный транспорт Новости США Новости России Новости Украины Новости политики
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