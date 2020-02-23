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      Військовий корабель США зайшов у Чорне море: Росія відреагувала

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      Американський бойовий корабель увійшов в Чорне море / Ілюстративне фото (Думская)

      Американський есмінець "Росс" зайшов в акваторію Чорного моря. У Росії не забарилися із реакцією – за діями міноносця США пильно стежать.

      Есмінець зайшов в акваторію моря о 17:30 у неділю, 23 лютого, повідомляє російський "Інтерфакс".

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      Сили і засоби Чорноморського флоту розпочали стеження за діями американського корабля. Його тип – ескадрений міноносець з керованою ракетною зброєю.

      Що це за корабель

      Есмінець "Росс" обладнаний крилатими ракетами "Томагавк" і системою протиракетної оборони "Іджіс". Він розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота.

      Корабель є складовою частиною програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

      Цікаво! Американські військові кораблі – часті гості акваторії Чорного моря. Зокрема, есмінець Ross зайшов у Чорне море 15 грудня, а прибув до Одеси вранці 24 числа. Мета такого візиту – проведення операцій із забезпечення безпеки на морі з партнерами та союзниками НАТО.

      До слова, повітряно-космічні сили Росії зімітували ракетний удар по есмінцю Військово-морських сил США. Участь у операції брали бомбардувальники під прикриттям винищувачів.

      Місячний календар на лютий 2020
      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Чорне море Водний транспорт Новини США Новини Росії Новини України Новини політики
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