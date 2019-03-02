Военный журналист показал кадры после обстрелов на Донбассе

На Востоке Украины ежедневно пророссийские войска используют запрещенное минскими соглашениями вооружение. Если раньше военные журналисты периодически снимали нарушения, то сегодня едва ли не каждый день и сами бегают по позициям под вражескими пулями.

На днях двое украинских воинов получили серьезные ранения после мощных обстрелов пророссийских боевиков.

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"Проводились инженерные работы, двое наших собратьев маскировали и окапывались, после чего противник открыл огонь из пулемета 7,62. Затем применил гранатомет ВОГ-17. Из-за этого двое военных ранены. Слава Богу, что живы. Мы быстро оказали первую медицинскую помощь, остановили кровотечение и эвакуировали их в больницу", – вспомнил военнослужащий ВСУ "Серый".

На видео после обстрелов видно, как осколки разорвали вещи воинов. Бронежилеты в дырах, ведь взяли часть смертоносных выстрелов на себя.



Разорванные бронежилеты после обстрелов

Украинские позиции уже несколько месяцев замечают активизацию пророссийских боевиков.

"Очень чувствуем. Если сравнивать месяц назад, то сейчас они активизировались", – добавил боец ВСУ "Горняк".