01:52
2 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навіщо Путін викупив сигарети. П'яна подорож Росії
      Вєсті Кремля
      23:00, 1 березня
      Вєсті.UA: Геращенко став детективом. Як Медведчук привертає увагу
      Вєсті.UA
      22:30, 1 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Військовий журналіст показав кадри після обстрілів на Донбасі

      73 Читать новость на русском

      На Сході України щоденно проросійські війська використовують заборонене мінськими угодами озброєння. Якщо раніше воєнні журналісти періодично знімали порушення, то нині чи не щодня й самі бігають позиціями під ворожими кулями.

      Двоє українських воїнів отримали серйозні поранення після потужних обстрілів проросійських бойовиків.

      Читайте також: Українські військові влучним ударом знищили позицію бойовиків: відео

      "Проводились інженерні роботи, двоє наших побратимів маскували та окопувались, після чого противник відкрив вогонь з кулемета 7,62. Потім  застосував гранатомет ВОГ-17. Через це двоє військових поранені. Слава Богу, що живі. Ми швидко надали першу медичну допомогу, зупинили кровотечу та евакуювали їх до шпиталю", – пригадав військовослужбовець ЗСУ "Сірий".

      На відео після обстрілів видно, як осколки пошматували речі воїнів. Бронежилети в дірках, адже взяли частину смертоносних пострілів на себе.

      обстріли донбас
      Пошматовані бронежилети після обстрілів 

      Українські позиції вже кілька місяців помічають активізацію проросійських бойовиків.

      "Дуже відчуваємо. Якщо порівнювати місяць тому назад, то нині вони активізувались", – додав боєць ЗСУ "Горняк".

      blog_ava
      Десятки квартир та елітна нерухомість в Іспанії: гучне розслідування про маєтки Жиріновського
      1 березня
      1730
      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Війна Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      сьогодні , 01:00 Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      Іван Яковина 268
      Письмо из Луганска: вернувшихся не всегда встречают с радостью
      1 березня , 22:00 Письмо из Луганска: вернувшихся не всегда встречают с радостью
      Ольга Черненко 541
      Головні новини 1 березня: об'єднання Садового і Гриценка та рішення суду в Гаазі щодо України
      1 березня , 22:00 Головні новини 1 березня: об'єднання Садового і Гриценка та рішення суду в Гаазі щодо України
      1692
      Расист, аферист і шахрай: як вплинуть на Трампа свідчення Коена
      1 березня , 19:59 Расист, аферист і шахрай: як вплинуть на Трампа свідчення Коена
      Світлана Попова 1250
      Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів
      1 березня , 18:04 Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів
      Яніна Ткачук 13721
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук