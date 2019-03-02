Військовий журналіст показав кадри після обстрілів на Донбасі

На Сході України щоденно проросійські війська використовують заборонене мінськими угодами озброєння. Якщо раніше воєнні журналісти періодично знімали порушення, то нині чи не щодня й самі бігають позиціями під ворожими кулями.

Двоє українських воїнів отримали серйозні поранення після потужних обстрілів проросійських бойовиків.

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"Проводились інженерні роботи, двоє наших побратимів маскували та окопувались, після чого противник відкрив вогонь з кулемета 7,62. Потім застосував гранатомет ВОГ-17. Через це двоє військових поранені. Слава Богу, що живі. Ми швидко надали першу медичну допомогу, зупинили кровотечу та евакуювали їх до шпиталю", – пригадав військовослужбовець ЗСУ "Сірий".

На відео після обстрілів видно, як осколки пошматували речі воїнів. Бронежилети в дірках, адже взяли частину смертоносних пострілів на себе.



Пошматовані бронежилети після обстрілів

Українські позиції вже кілька місяців помічають активізацію проросійських бойовиків.

"Дуже відчуваємо. Якщо порівнювати місяць тому назад, то нині вони активізувались", – додав боєць ЗСУ "Горняк".