Одесский военком Борисов выезжал за границу законно: Гуменюк рассказала, работает ли он сейчас

Вокруг одесского военкома Евгения Борисова разгорелся скандал. Расследователи обнаружили не только элитное имущество, но и узнали, что он находился за границей во время великой войны.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире программы Свобода Live прокомментировала ситуацию. Она заявила, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов ездил за границу для лечения.

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Выезд за границу был законным

Так она отреагировала на возникший вопрос на фоне расследования, проведенного журналистом "Украинской правды" Михаилом Ткачем.

Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было обнаружено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем,

– отметила Гуменюк.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", военком предоставил все необходимые документы. После этого он "выезжал на лечение, как свидетельствуют результаты служебного расследования".

Также Наталья Гуменюк рассказала, что Евгений Борисов вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. Причиной тому стал тот факт, что по результатам служебного расследования не выявили оснований, чтобы отстранить его от должности военкома.

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Собственно, журналисты-расследователи обнаружили, что семья Евгения Борисова владеет недвижимостью, а также автомобилями в Испании. Всё это добро оценивают в миллионы евро. И что самое интересное, разжились родные военными этим всем во время полномасштабного вторжения.

Во-первых, говорится о вилле семьи Борисовых, которую оценивают более чем в 3 миллиона евро. Данные испанского реестра подтверждают, что родные военкома все еще владеют поместьем и офисным жильем.

Но это еще не все. Рядом с роскошным поместьем зафиксировали электромобиль Mercedes-Benz В-класса, выпущенный в 2022 году. Обойдется такой автомобиль в базе от 100 тысяч долларов. Любопытно, что машина, как и сама вилла, зарегистрирована на мать Борисова.