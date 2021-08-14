В пресс-службе президента рассказали, что количество иностранцев, которые нелегально пересекают границу Литвы, выросло в десятки раз.

Заметьте На фоне новых провокаций Лукашенко: почему массовые протесты в Вильнюсе переросли в беспорядки

Учитывая текущую ситуацию, президент решил предоставить дополнительные полномочия военным,
– говорится в сообщении.

Что разрешили военным

  • Отдавать приказы гражданскому населению и задерживать людей, которые отказываются их выполнять.

  • Осматривать транспортные средства и проверять людей. При необходимости военные также могут применять спецсредства.

Наплыв мигрантов в Литве: главное

  • В июле 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси. Только в течение июня границу Беларуси пытались незаконно пересечь 400 человек.
  • Уже 1 августа границу с Литвой пересекло рекордное число нелегальных мигрантов.
  • Впоследствии во временном лагере для нелегальных мигрантов в Литве вспыхнули беспорядки. Правоохранители стабилизировали ситуацию.