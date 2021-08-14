В пресс-службе президента рассказали, что количество иностранцев, которые нелегально пересекают границу Литвы, выросло в десятки раз.
Заметьте На фоне новых провокаций Лукашенко: почему массовые протесты в Вильнюсе переросли в беспорядки
Учитывая текущую ситуацию, президент решил предоставить дополнительные полномочия военным,
– говорится в сообщении.
Что разрешили военным
-
Отдавать приказы гражданскому населению и задерживать людей, которые отказываются их выполнять.
-
Осматривать транспортные средства и проверять людей. При необходимости военные также могут применять спецсредства.
Наплыв мигрантов в Литве: главное
- В июле 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси. Только в течение июня границу Беларуси пытались незаконно пересечь 400 человек.
- Уже 1 августа границу с Литвой пересекло рекордное число нелегальных мигрантов.
- Впоследствии во временном лагере для нелегальных мигрантов в Литве вспыхнули беспорядки. Правоохранители стабилизировали ситуацию.