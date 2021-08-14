У пресслужбі президента розповіли, що кількість іноземців, які нелегально перетинають кордон Литви, зросла у десятки разів.
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З огляду на поточну ситуацію президент вирішив надати додаткові повноваження військовим,
– мовиться у повідомленні.
Що дозволили військовим
- Віддавати накази цивільному населенню та затримувати людей, які відмовляються їх виконувати.
- Оглядати транспортні засоби та перевіряти людей. За необхідності військові також можуть застосовувати спецзасоби.
Наплив мігрантів у Литві: головне
- У липні 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі. Лише упродовж червня кордон Білорусі намагалися незаконно перетнути 400 людей.
- Вже 1 серпня кордон з Литвою перетнула рекордна кількість нелегальних мігрантів.
- Згодом у тимчасовому таборі для нелегальних мігрантів у Литві спалахнули заворушення. Правоохоронці стабілізували ситуацію.