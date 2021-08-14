У пресслужбі президента розповіли, що кількість іноземців, які нелегально перетинають кордон Литви, зросла у десятки разів.

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З огляду на поточну ситуацію президент вирішив надати додаткові повноваження військовим,

– мовиться у повідомленні.

Що дозволили військовим

Віддавати накази цивільному населенню та затримувати людей, які відмовляються їх виконувати.

Оглядати транспортні засоби та перевіряти людей. За необхідності військові також можуть застосовувати спецзасоби.

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