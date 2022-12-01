Военным разрешили уходить в отпуск на 10 дней во время действия военного положения

Верховная Рада приняла в целом законопроект №8081. Он предусматривает предоставление военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

За это решение проголосовали сразу 269 депутатов, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

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Военные смогут уходить в отпуск на 10 дней

Согласно законодательной инициативе, в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться:

часть ежегодного основного отпуска,

отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Есть важное условие

Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Ранее адвокат Роман Лихачев сообщал , что военнослужащие могут уйти на отдых по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. В частности, такие отпуска могут предоставляться:

женщинам в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии (длительность такого отпуска определяется сроком необходимого лечения);

отпуск по семейным обстоятельствам.

Последняя предоставляется, например, для заключения брака или в связи с тяжелым состоянием здоровья или смерти родных.

Отметим, что в случае, если военный уволился со службы и не использовал свое право на ежегодные основные или дополнительные отпуска, он имеет право получить денежную компенсацию за них. Такое право имеется в год увольнения со службы.

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