В СБУ рассказали, что проводят мероприятия по разоблачению и привлечению к ответственности участников незаконных вооруженных формирований. Экс-боевик был задержан на этот раз в Станице Луганской.

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Задержанный – экс-заместитель командира группировки

Задержанный оказался бывшим заместителем руководителя командира группировки боевиков ОРДЛО. Он убегал от своих главарей на территорию, подконтрольную правительству Украины. Здесь он надеялся оформить ID-паспорт и получить пенсионные выплаты.

Что известно о боевике:

Задержанный – житель Антрацитовского района.

В 2014 году добровольно присоединился к боевикам.

Там его назначили заместителем главаря одной из группировок так называемой "Казачьей национальной гвардии".

Это так называемое "подразделение" активно участвовало в боевых действиях украинской армии на территории Краснодонского и Антрацитовского районов Луганщины.

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Мужчина ушел от боевиков из-за конфликта

Мужчина покинул ряды боевиков из-за конфликта с главарями. Они своим "подчиненным" платили не деньгами, а продуктами. Задержанный затем скрывался на оккупированной территории.

Обратите внимание! В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Суд отправил его под стражу.

Удостоверение боевика / Фото СБУ

Последние разоблачения боевиков спецслужбами: